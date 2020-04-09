新光鋼Ｑ1營收年增8% 離岸風電Ｑ2貢獻放大

新光鋼（2031）3月單月營收為7.64億元，年增10.28%；首季累計營收為21.47億元，年增7.94%。

展望第2季，新光鋼轉投資前端離岸風電設備公司，鋼管產品拿到開發商認證後，今年初開始投產，公司稱正在接單中，預計5月起產生明顯貢獻營收。

展望今年，新光鋼原本預期，隨著鋼價去年底築底反彈，且國內工具機、南韓汽車業去庫存告一個段落，今年需求有望回溫。不過，全球新冠肺炎疫情延燒，市場不確性因素增加，公司對營運展望轉趨謹慎。

國內方面，新光鋼表示，離岸風電政策進入實質階段，今年離岸風事業營收貢獻有望拉升。此外，來自廠辦、商辦的鋼構需求有望持續受惠台商回流，市場需求有撐。

為擴大營運動能，降低景氣波動風險，新光鋼去年起加速拓展多元化佈局，除離岸風電外，亦跨足物流業。新光鋼去年斥資36億元打造新澄物流園區，採分階段設置，第一階段預訂於第四季啟用，開始貢獻營收。

新光鋼指出，隨著美中貿易戰、台商回流投資，產線轉移及轉單效應漸顯，桃園又有航空城等地利優勢，日後物流需求可期。未來滿租後，公司預估物流園區一年可創造約兩億元的現金流。

新光鋼2019年獲利因鋼市疲弱衰退，稅後純益為1.18億元，年減幅度超過八成。新光鋼稱，出貨量雖然沒有減少，卻因售價下跌、原物料波動影響，導致獲利衰退。