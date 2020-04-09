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居家令帶動運動器材需求 映興3月營收止跌回升

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

連接器廠映興（3597）在昆山廠順利復工產能全開，及歐美居家令帶動運動健身器材需求，3月合併營收6,219萬元，終止連三個月衰退；映興表示，疫情影響昆山廠運作，彈性調控由台灣與泰國兩地出貨，今年將持續擴大泰國產能，映興營收回升，激勵今（9）日股價強勁反彈漲停。

映興為國內多家上市櫃公司供應鏈成員，近期因歐美疫情嚴峻，居家令帶動運動健身器材需求大增，映興運動健身器材大廠喬山戶外運動設備防水連接器供應商，間接受惠這一波疫情帶動，由於產品高度客製化，產品毛利率優於平均水準。

今年四大營業項目工業、車用電子、綠能及健康照護，車用及綠能有較高成長動能，其中車用防水連接器導入電動代步車及電動自行車會有較大成長性，目前團隊已成立新的事業單位積極開發國際市場，美國、歐洲、日本都有新客戶洽談並導入設計，預計今年第2、3季就可以看到成果。

綠能部分，太陽能智慧儲能系統在加州的需求很大，映興因此在美國設立子公司，就近服務客戶並協助客戶導入設計，現在約有850台的銷售量，而主要大客戶則有1,000台的銷售量，未來計畫與美國當地品牌合作，目前已有客戶導入。

映興3月合併營收6,219萬元，月增77.46%、年減4.73%；第1季合併營收1.45億元，年減35.78%。

營收 疫情

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