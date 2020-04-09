高收益債基金慘跌 連顧立雄都賠錢

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟面臨下行風險，恐使企業違約率飄高，導致高收益債券出現賣壓，許多高收益債券基金皆創下金融海嘯以來最慘跌幅。今立法院財委會上，立委郭國文出示金管會主委顧立雄的財產申報，其中他個人就有投資高收益債基金，郭更爆料「主委足足損失13萬」，顧只能尷尬回應「這是個人理財」。

立委郭國文今在立法院財委會上指出，高收益債基金近期投資風險升高，淨值跌很多，請金管會要密切留意。顧立雄表示，高收益債基金高因為高利率，相對信評等級較差，基金在募集時就要做投資標的揭露，金管會近期有針對高收益債基金投資的標的進行調查，基金投資的標的違約率沒有提高。

郭國文則出示顧立雄的財產申報，顧立雄本身有投資高收益債券基金，郭國文說：「主委你當初投資300多萬，現在我估算你足足損失了13萬。」顧立雄則尷尬回應：「我都沒有在關注這些...這是個人理財行為。」

顧立雄表示，高收益債基金本身是淨值跌，但金管會調查的是看基金投資的標的，是否有發生違約的狀況，最近高收益債基金淨值波動，是因為部分基金投資特定產業，例如頁岩油的公司等，但投資標的的違約率沒有明顯升高。