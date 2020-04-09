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台股重回萬點國安基金動向？財長： 疫情還沒明朗

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
八大公股銀行董事長皆表示，目前海外分行沒有缺口罩的問題。記者戴瑞瑤／攝影
八大公股銀行董事長皆表示，目前海外分行沒有缺口罩的問題。記者戴瑞瑤／攝影

台股重回萬點之上，下周一（13日）國安基金管理委員會將召開例會，外界關注國安基金最新動向，是否會退場？財政部長蘇建榮表示，歐美疫情仍相當嚴峻，目前疫情發展仍不明朗，先前授權國安基金進場就是要超前部署，隨時待命，至於是否退場將由委員會共同決議。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄就新冠肺炎疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形進行專題報告，並備質詢。

國安基金3月19日取得授權進場，台股重漲回萬點之上，國安基金管理委員會將於4月13日召開授權進場後的首次例會。

立委林德福等關切國安基金進場情形，此次有沒有可能賠錢，是否會退場？蘇建榮強調，國安基金進場從來不是為了賺錢，而是要穩定金融，他是國安基金委員之一，不知道此次有沒有進場或賺賠情形，但過去國安基金進場多是賺錢，過去僅有一次賠錢。

至於會不會退場，蘇建榮表示，歐美情況嚴重，疫情還沒明朗，國安基金進場是超前部屬、隨時待命，是否退場由下周一委員會例會決議。

另外，立委曾銘宗關切公股銀行海外分行有沒有缺口罩。八大公股銀行董事長皆表示，目前海外分行沒有缺口罩的問題。

國安基金 疫情 台股

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