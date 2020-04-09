借鏡歷史 波段修正後特別股走勢有望回穩

近周新冠病毒的新增病例數在部分國家開始放緩，投資市場信心漸獲提升，美股雖是上沖下洗，但特別股市場的表現明顯較先前穩定，不僅比美股提早觸底，且自3月18日低點迄今ICE特別股總報酬指數反彈近22%（彭博資訊，統計期間2020年3月18日至4月6日），呈現特別股走勢回穩姿態。

富蘭克林華美投信表示，隨著4月初傳來吉利德擴產瑞德西韋，讓新冠疫情的醫療進度露出曙光，加上恐慌指數（VIX）自3月中旬高點的82緩步下滑至目前的46左右（彭博資訊，統計至2020年4月8日），舒緩了特別股資產的震盪局面。

再來向歷史借鏡統計，最近一次特別股大幅修正發生在2018年第4季，當時面臨利率上揚風險，股債市同步下跌，特別股指數在該波段下跌超過9%，直到聯準會2018年底出現暫停升息的發言，市場止跌回升，顯示當投資信心回穩後，特別股價格也將有望逐漸回復。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，日前特別股大型電力龍頭產業之價格平均位於24~25元間，而3月遇到金融資產失序以及市場不理性的槓桿賣壓，特別股資產受到影響，所幸各國政府及央行展開積極作為後，部分特別股龍頭產業之價格已回升到23~24元間（MoneyDJ，更新至2020年4月8日），有助市場信心穩定提升。

余冠廷表示，目前仍有不少公司的特別股價格須待時間修復，也為特別股市場營造出資本利得的想像空間，藉本次波段修正期間分批低接特別股資產，可望待未來特別股走勢回穩後，爭取資本利得增加的空間。

惟風險考量上，市場先前不理性的跌勢而造成票面價格下跌，需要時間消化修復，並持續觀察國際金融與貨幣政策的作為，宏觀經濟分析下，未來將加強挑選基本面無慮的特別股進行配置，企業須具備營運風險低、財務風險低或未過度舉債、且在產業具有領導地位等特質的題材，較能走過利空考驗，也將是後續操作上的選擇依據。