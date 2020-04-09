這檔高收債基金 已讓顧立雄損失13萬元

立委郭國文今（9）日在立法院質詢金管會主委顧立雄指出，四大基金投資很多海外高收益債券，最近高收債跌得非常嚴重，「主委你的財產申報中也有一檔，到3月24日已經足足損失13萬元」。

郭國文指出，同樣是1兆多元的問題，最近看到相關數字，讓人擔心是否有類似雷曼兄弟事件的爆發；他說，四大基金投資很多海外高收益債券，高收債跌得非常嚴重，金管會對投資人有何預警？

顧立雄表示，高收債金管會也在關注，最近狀況是某些基金投資特定的產業，例如投資石油，但在高收債比重不高。

郭國文表示，高收債是垃圾債，但有1兆多元跑到國外？顧立雄表示，高收債投資範圍，在基金募集發行時要揭露。郭國文表示，沒錯，但對外宣傳說是高收債，都被包裝成低風險、高利率，回來時老本都沒了，現在跌幅那麼深，要怎麼辦？

顧立雄表示，高收債要揭露相關風險，有高的回報，投資的債券信評等級低，要明顯字體對消費者揭露。

郭國文接著問，主委的財產申報中一檔「復華新興市場高收益債基金」，跌的速度非常快，當初你投資300多萬元，3月24日止足足損失13萬元？顧立雄表示，他都沒關注這些，這屬於個人的。

郭國文表示，高收債問題波及程度快、擔心後續會否有連鎖效應要注意。

顧立雄表示，基金管理經理人對投資標的都要做密切關注，金管會有做一個調查，高收債只有集中特定產業，基金投資都要有分散性，有些特定產業他們發的債券也許有狀況，但高收債的違約率並沒有明顯升高，這是金管會最近有做過調查，委員說的是淨值的波動，金管會調查的是基金投資標的發生違約率狀況。