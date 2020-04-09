蔡鎮村：上檔套牢重、審慎觀望布局
蘋概三王的台積電、大立光、鴻海開高之後，今（9）日大盤指數開出高盤，但面臨3月13日大量套牢的情況下，仍處於觀望。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，投資人宜審慎觀察再布局，以逢低於缺口下方酌量買進和高價平倉為宜。
蔡鎮村說，投資人也要留意大立光今日舉行法說會之後，明日法人對其後市評價與股價表現。外資3月總計賣超台股3,591億元，造成外資單月淨匯達103.96億美元，第一季外資合計淨匯出達130億美元。而近日，在外資連三日買超台股、亮麗的3月營收報告和新冠肺炎確診人數降低等因素下，投資人對股市的信心增強。
從美國重災區的最新數據顯示，疫情有逐漸趨緩的跡象，加上美國民主黨候選人桑德斯退出黨內初選，增添投資人對美股市場的樂觀氣氛，也有激勵全球股市的作用。
新冠肺炎疫情在全球肆虐，各地確診人數向上增加，仍是造成股市漲跌的最大因素之一。近日，台灣確診人數下降，緩解市場擔憂情緒，增添樂觀。
台股風險指標為中性區域，但是經濟指標的躉售物價指數（WPI）及消費者物價（CPI）分別下跌0.45％及跌2.56％，表現並不理想。
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