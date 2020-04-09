生華科、美國國家衛生研究院合作 進行抗新冠病毒試驗

生華科（6492）今（9）日在公開資訊觀測站公告表示，為積極解決新冠疫情，與美國國家衛生研究院（NIH）之國家過敏和傳染病研究所（NIAID）簽訂合作協議，進行新藥 Silmitasertib（CX-4945）抗新冠病毒的一系列試驗，並希望未來進一步推進人體臨床試驗。

生華科指出，截至目前新冠病毒疫情已造成全球人類生命健康和經濟巨大衝擊，期望透過和美國國衛院等國家機構合作，加速治療新冠病毒藥物開發上市，造福全球人類；這項合作協議如進展順利，將對公司財務業務帶來正面效益。

生華科今日公告表示，為積極解決新冠疫情，美國國家衛生研究院（NIH）之國家過敏和傳染病研究所(NIAID)和本公司正式簽訂合作協議，進行新藥Silmitasertib抗新冠病毒之一系列試驗。

生華科指出，美國國衛院（NIH）為全球生物醫藥領域的頂尖研究機構，每年醫藥研發預算約為400億美元，轄下國家過敏和傳染病研究所為NIH所屬的27個研究所與中心之一，主要任務是進行基礎及應用研究、治療與預防感染病、免疫疾病以及過敏性疾病。

NIAID設有內部實驗室，可加速進行抗Covid-19治療藥物的相關試驗，生華科負責提供Silmitasertib藥物。

根據美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所（University of California San Francisco, Quantitative Biosciences Institute, UCSF-QBI），於上月22日發表一篇期刊《A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals Drug Targets and Potential Drug-Repurposing》--SARS-CoV-2人類蛋白-蛋白質相互作用圖，揭示藥物靶點和潛在藥物新的用途--，並評選出生華科新藥Silmitasertib具治療新冠病毒的潛力。

生華科Silmitasertib為CK2蛋白激酉每抑制劑，具高度專一性，可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激?CK2的活性，進而促進應激顆粒（Stress Granule，SG）的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染，因此被美國國家衛生研究院(NIH)評估認為有機會提供新冠疫情的解決方案。

Silmitasertib目前已應用於人體臨床試驗包括：髓母細胞瘤人體I／II期臨床試驗，此試驗獲得美國國衛院旗下抗癌計畫CTEP全額贊助

經費，同時由美國兒童腦瘤聯盟（PBTC）負責執行，已於108年7月25日同步於全美旗下12所兒童醫院及癌症中心全面啟動收案。

另外，基底細胞癌一期臨床及療效擴展族群試驗（expansion cohort），此項臨床已於108年4月7日在美國德州的Texas Oncology臨床試驗中心啟動收案。膽管癌I／II期臨床試驗，於美國、韓國及台灣進行以併用兩種化療藥物Gemcitabine及Cisplatin做為膽管癌第一線治療臨床試驗，目前正於二期臨床實驗中。

生華科今日股價開高走高，早盤以55.5元開高後衝達漲停60.1元，上漲5.4元。