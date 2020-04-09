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元大S&P石油ETF申購意外延後 新籌碼最快明日釋出

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P石油申購作業被遞延一日。 圖／取自元大投信官網
元大S&P石油申購作業被遞延一日。 圖／取自元大投信官網

太意外！熱門石油ETF「元大S&P石油」（00642U）原訂8日開放申購後，申購者最快可於今（9）日釋出籌碼，但今日ETF交易不見任何變化。元大投信最新公告，原來是交易所系統出問題，導致申購異常，相關作業均遞延到今天；最快釋出時點也被遞延到明日。

元大投信公告，元大S&P石油原於8日開放申購，未料申購人數太多，證交所申贖平台系統傳輸困難，為避免影響今日開盤交易，該投信與證交所商討後，決議請各參與證券商於今日再輸入一次。代表整個申購、釋出和交割流程都被遞延一天。

據了解，元大S&P石油主要是申購散戶多，輸入「筆數」太多又集中時點傳輸，比上次元大S&P原油正2（00672L）開放第一天被搶光籌碼更複雜，導致平台負荷不了。為此交易所也火速搶救，讓系統今天能正常運作。

由於作業被遞延，加上油市消息又變化，傳出產油國距達成協議更進一步，市場人士分析，今日申購可能也不比昨日多，溢價收斂幅度可能縮小，不過目前元大S&P石油溢價仍達45%，投資上還是要小心。

一些投資人開盤時好奇，元大S&P石油股價竟隨油價走高，溢價也不變，絲毫沒有籌碼釋出影響，元大投信於上午10時發布公告後終於解答，原來是申贖系統出問題，所有申贖作業均遞延一日。

元大投信 石油 大S

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