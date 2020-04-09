國安基金超前布署 財長：歷來只賠過一次

國安基金下周一召開例行委員會，是否會在台股站上萬點之後，討論退場？財政部長蘇建榮表示，尊重國安基金委員意見，雖然國安基金進場目的是以穩定國內金融為主，但歷來國安基金進場賺多賠少，只賠過一次。

立委林德福在財委會質詢時表示，近期股市大漲，是外資棄守政府基金加碼護盤的反應嗎？金管會主委顧立雄表示，跟疫情發展有很大關連，另外，台股與美股當然有一定連動。

林德福表示，國安基金進場進場目的是護盤還是賺錢？蘇建榮表示，國安基金從不以賺錢為目的，主要是穩定國內金融。

林德福表示，股票有買就有賣，有賺就有賠，這次國安基金護盤結果可能賠錢嗎？蘇建榮表示，國安基金自從授權進場後，真正執行的人是執行秘書（財政部次長阮清華），「到目前為止我也不知道有沒有進場」，但是過去大部分都是賺錢，但都沒有大賺，「只有曾委員（曾銘宗）擔任次長時是大賺」，有一次賠錢，是早期自己操作時，就那一次賠錢。

林德福追問，台股近期營業日平均每天上漲100多點，下禮拜例會是否討論退場？蘇建榮表示，還是要尊重委員共同決議，疫情發展到目前為止歐美情況都還滿嚴重的，國安基金授權進場目的是超前布署，隨時待命，如果發生國安基金條例第八條（因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞），可以即時處理，不用開委員會。