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台股早盤強攻10,200點 三大族群強勢演出

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

美國紐約州實施的社交距離措施對疫情控制已見效果，因疫情未再擴大失控，加上投資人對新一輪經濟刺激政策持樂觀態度，周三美股走高，四大指數漲幅介於2.58~3.44%。台股今（9）日向上開高，加權指數早盤已來到10,200大關之上，日盛投顧表示，從技術面觀察，下檔支撐位於月線、約9,700點，上檔波段壓力留意3月13日跳空缺口、約10,360點附近，目前大盤預估量約為1,995億元，今日可望呈價漲量增健康格局。

現階段操作建議，日盛投顧表示，仍須留意追高風險，並可留意手中持股之3月營收數據、就基本面角度執行汰弱留強動作，後續選股方向可關注網通、半導體設備、水泥、氮化鎵（gan）、伺服器，以及低基期之高殖利率股，資金流向方面，今日早盤強勢族群包括連接器、車用、被動元件等，強勢個股有優群（3217）、凡甲、智伸科、為升、國巨、華新科與信昌電等。

日盛投顧 疫情

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