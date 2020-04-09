台股禁空令是否提前結束？ 顧立雄看這兩大指標

台股8日重回萬點之上，金管會上個月祭出的禁空令是否提前結束？金管會主委顧立雄今（9）日指出，還需觀察兩大指標，包括全球疫情控制情形以及美股未來走勢。

全球疫情近日有平穩的趨勢，美股連日走高，台股也跟著受惠，昨日重回萬點之上。顧立雄今早出席立法院財委會時表示，股市仍需持續觀察，遞延效應對後續經濟的衝擊為何，仍需觀察。

至於上月祭出的台股禁空令是否提前下架？顧立雄指出，原先預計是為期三個月的時間，提前結束仍須有些觀察股市趨穩的狀況，他說：「萬點作為心理關卡，這不過是昨天的事情，還是得再看一下。」

顧立雄表示，此次短期股市震盪是受到疫情的影響，所以疫情是關切的重點，中央流行疫情指揮中心認為還要觀察，美國情況也是如此，而台股與美股連動深，雖然現在美股看似回穩，但不知道哪天又會怎樣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，連假大量移動的影響，可能要觀察到4月12日可看出相關變化。顧立雄認為，現在說是否要結束禁空令，仍太急，仍需觀察兩大指標，包括全球疫情控制以及美股未來走勢。

為穩定台股，金管會於3月19日祭出「有條件禁空令」，收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。