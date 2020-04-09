美股續揚 台股跳空開盤上漲35.79點衝關10,200點

美國聯準會（Fed）會議紀錄偏鴿派，加上新冠疫情有放緩跡象，帶動美股道瓊指數續揚779點，激勵台股今（9）日小幅跳空開高，指數以10,173.26點漲35.79點開出後，在權值股的帶動下指數衝關10,200點，大漲逾百點。

美股震盪走高，聯準會發布3月會議紀錄，表示在疫情結束前將持續寬鬆，同時民主黨激進派候選人桑德斯宣布退出2020年總統大選，加上美國新冠肺炎疫情有放緩跡象，皆為市場作多情緒帶來提振，四大指數早盤開高小幅回落後即一路走高，道瓊與標普500指數收盤均上揚超過 3%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲779.70點，或3.44%，收在23,433點；標普500指數上漲90.57點，或3.40%，收在2,749.98點；那斯達克指數上漲203.64點，或2.58%，收在8,090.90點；費半指數上漲54.51點，或3.43%，收在1,639.89點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計買超13.29億元，其中外資買超2.3億元，投信買超17.92億元，自營商賣超6.93億元。

資券變化方面，融資增9.09億元，融資餘額為942.21億元，融劵增0.08萬張，融券餘額為54.1萬張；外資台指期部位，多單減碼4,458口，淨多單部位41,765口，借券賣出金額為42.8億元。

投顧法人指出，疫情之後各國紛紛祭出嚴厲的控管疫情措施，加上各國政府撒錢救市，降低金融市場恐慌情緒，整體金融商品最壞情況已過。

不過，考量台股本波反彈幅度已大，且清明假期結束後疫情變數增加，短線又面臨3月13日跳空缺口的套牢賣壓，建議不追高，採取逢低佈局，高出低進的區間操作策略，可以聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。