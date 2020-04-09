台股站回萬點取消平盤下禁空？顧立雄：國安基金還沒退

台股今開盤仍延續昨天態勢，早盤漲逾百點，持續站在萬點之上。針對是否取消「有條件的」平盤下禁空令，金管會主委顧立雄今表示，需再觀察一陣子，國安基金都還沒有宣布退場，如果股市維持平穩會再考慮。但他認為，影響股市的主要關鍵仍然是疫情。

台股昨站回萬點關卡，顧立雄今出席立法院財委會會前受訪表示，股市還是要持續觀察，疫情即使可以獲得控制，但後續對經濟衝擊如何，要進一步看終端需求是否導致衰退，這是主要觀察重點。現在因為大家採取社交距離措施，包含商店歇業、人們不外出，但疫情還沒有完全受到控制，要等到疫情真正受到控制後，遞延效果對總經影響如何，人們消費是否改變等作為觀察重點。

金管會3月19日發布「有條件的」平盤下禁空令，個股前一天收盤價跌幅達3.5%以上者，隔一天禁止平盤下放空，現在台股站回萬點，金管會是否考慮取消？顧立雄表示，原來是以三個月做一個時間，是否提前取消還有待觀察，國安基金都還沒有宣布退場，投資人以萬點做為心理關卡，但這也不過是昨天的事，「連指揮中心陳時中都說疫情要觀察到4月12日，現在(取消)有點太急。」

顧立雄認為，短期對股市影響主要是疫情，台灣疫情相對控制較好，但台灣跟美國連動深，美股在漲，但也不知道哪一天會怎樣，美股是否趨穩還要再觀察，疫情觀察不是只有台灣，歐美疫情是否受到控制也是觀察重點。