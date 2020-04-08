鴻海、國巨領軍 集團股成後市指標

台股除有政府政策支持，又有國安基金適時守護，在歐美國家疫情出現緩解跡象後，市場多方氛圍升溫，加權指數今（8）日站上萬點關卡，盤面標的多有表現，尤可見鴻海（2317）、國巨等大型電子集團股攻高表態，提振行情。

鴻海中國大陸工廠復工率提升，加上非蘋新機拉貨動能強勁，推升3月合併營收月增近六成，不過營運仍受新冠肺炎疫情影響，年減7%，而首季合併營收為9,296億元，季減47%，年減12%。

股價表現上，鴻海波段低點觸及65.7元後，雖隨即站回70元，但在外資籌碼出脫下，近周多呈震盪走勢，惟昨一脫盤整格局，帶9萬張大量，攻高上漲5%，收在75元。

鴻海走高，泛鴻海集團股也現多方氣勢，計22檔上市櫃公司僅瑞祺電通收黑，其餘並皆漲逾1%，當中，亞太電、東捷、台揚、正達等以漲停作收，勢頭強勁，帆宣、榮創、京鼎、樺漢、鴻準、訊芯-KY、建漢等則漲9%~3%，為漲幅前段班。

除鴻海集團外，國巨集團表現也佳。受惠中國廠復工以及市場需求強勁，國巨3月營收40億元，月增50%，首季營收100億元，年減12%，而除基本面持穩，更搭上日系被動元件大廠停工可能帶來的報價提升及轉單機會，進一步加重追價買盤力度，國巨午盤過後直奔漲停，直到收盤都未曾打開，收在329元。

多方行情也延伸至國巨旗下的奇力新、凱美，兩檔個股雙雙漲停，其中，奇力新受惠遠距教學與在家上班比例提升，3月合併營收攀上近七個月高點，法人看好電感需求暢旺、晶片電阻報價調漲，以及LTCC大幅擴產，營運仍將呈現成長態勢。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，鴻海、國巨皆為復工受惠股，近來也有消息面利多，推升股價表現，後市來看，隨新冠肺炎疫情陸續得到控制，台股權值股在相對低檔的時候將可持續吸引資金回補；集團股中，可聚焦PC、NB、伺服器相關供應商，並可就第2季營運表現來判斷個股是否確實受惠產業利多。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，權值集團股營運具基礎，穩定性為其優勢，部分標的近日即可見法人資金買超，維繫股價表現，惟須留意的是，台股在嘗試站穩萬點之際，資金進出也快，盤面類股呈輪漲格局，集團股走勢或將分歧，建議以集團龍頭標的為主要觀察標的，透過外資籌碼動向來掌握後市行情。