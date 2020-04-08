各國政府持續推出救市政策、央行也以降息因應經濟下型的風險，激勵全球股市跌深反彈，台股於今（8）日站上萬點關卡，不過指數走高也面臨籌碼出脫壓力，台指期5月合約夜盤盤中跌破萬點，行情強中透弱。

美股周三開盤上揚，道瓊指數一度上漲200點或1%，主因市場對新冠疫情減緩的預期升高，S&P500指數開盤一度上漲0.9%，那斯達克指數上漲1.2%，惟開高後向下微幅修正。

指數走高，籌碼出脫壓力也高，台指期4、5月合約夜盤開盤後皆隨美股向下修正，4月合約勉強守住萬點關卡，但5月合約於午夜前兩度跌破，多現疲態。

期貨分析師表示，在疫情擴散速度未能有效控制以及疫苗研發成功前，盤勢仍有下探的風險，後續仍需觀察肺炎疫情在歐美的發展狀況，以及在全世界政府加大提供企業流動性後，是否能有效緩解流動性不足的問題，未來遇壓仍須謹慎，並關注企業獲利衰退的情形。