台灣先生：台股重回萬點 再大跌機率低

國際新冠肺炎確診數傳出趨緩，昨天激勵台股大漲一四一點，指數重回萬點關卡，收一○一三七點。有「台灣先生」之稱的前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵昨在電話會議指出，台股先前已跌深，後續再大跌機率低，但若要稱現在是多頭市場的開始，目前還是太樂觀。

谷月涵表示，從貨幣供給與股票市值比例來看，在這波修正前台股風險較高，現在則出現跌深信號，後續再大跌機率低；他認為只要金流系統能解決投資人的恐慌，資金將慢慢回流股市，「但經濟復甦、公司負債起碼要一段時間解決。」

資策會昨也舉行線上研討會，資深研究總監陳子昂表示，大陸下半年可能「Ｖ型反轉」，歐美若疫情在上半年可控制住，不要延續到八月，歐美、台灣可望「Ｕ型反轉」，下半年逐季回溫；但如果疫情持續蔓延，疫苗到兩年後才出來，全球經濟可能會是「Ｌ型」。

另針對前天金管會公布三月外資匯出達三千億元，創歷史單月新高。谷月涵說：「不要以為外資很理性。」外資不是只賣台股，而是賣整個新興市場，現階段先拿回現金再說，短時間外資仍會呈現賣超。

但他說，不必擔心外資會長期離開台灣，外資前幾年大買台股，不可能這麼快全部處理掉，現在國際利率低，台灣股息偏高，儘管經濟不好，外資仍會視經濟回溫情況回頭加碼。

谷月涵也認為，推估疫情可能還會維持一、兩個月，目前股市不一定到底部，若疫情再擴大，也可能會再觸底。