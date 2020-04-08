22檔3月營收創新高 法人鍾愛這幾檔

台股上市櫃公司3月營收陸續公告中，統計截至今(8)日下午，已有22家公司交出3月營收創新高的成績，主要以電子股居多包括半導體、CCL等，另有生技醫療 、文創、電機及其他類股；其中，近5個交易日，三大法人合計買超有12家，以聯茂(6213) 以2,072張居三大法人買超冠軍，獲千張以上買超的還有科嘉-KY、中裕。

根據CMoney統計，截至目前3月營收創新高公司包括聯茂、科嘉-KY、中裕、聯詠、騰輝電子-KY、健策、捷敏-KY、是方、雍智、熱映、鈊象、南六、立衛、瑞穎、友通、勤凱、聚碩、濱川、紘康、松翰、台燿、京元電等22檔。

以目前3月創新高個股來看，電子股占多數達18檔，包括半導體、CCL、網通、零組件等產業，受惠於5G基建需求，推升供應鏈的出貨，生醫、文創、其他及電機股則各有1家。

統計近5個交易日，3月營收創新高公司中，三大法人買超12家，依序是聯茂、科嘉-KY、中裕、聯詠、騰輝電子-KY、健策、捷敏-KY、是方、雍智、熱映、鈊象、南六。

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂3 月營收 24.17 億元，月增51.83%，年增25.04%，主受惠於全球 5G 通訊及高速網路建置趨勢，且中國客戶需求強，今年第1季營收 56.17 億元，年增 6.12%。

聯茂預估第2季業績將優於第1季；法人預估今年獲利可超過1個股本；美系外資調高目標價，由155元調高至176元。

科嘉-KY3月營收2.39億元，月增234.42%，年增64.95%，累計今年首季營收4.5億元，年增14.87%，創歷年同期新高；科嘉第1季起全產能生產，目前大陸重慶、蘇州工廠已復工，且持續擴增產能，第2季訂單滿檔，預估營收可維持高檔水準。

新冠肺炎疫情延燒，熱映主力產品額溫槍搭上防疫概念股題材，3月營收2.03億元，月增63.44%，年增 238.56%，第1季營收3.93億元，年增139.66%，法人看好首季獲利表現，可望倍數以上成長，第2季因全球額溫槍需求仍大，營收可望較首季成長。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，受新冠肺炎疫情影響，台股回檔明顯，不過也無須因此而對於行情太過悲觀，主因長線大循環並未因此結束，加上各國政府皆傾全力祭出相關政策，來因應疫情的影響，因此疫情的干擾雖然延緩市場復甦的時間，但反而可能在未來給予更強勁回溫的可能性。

他指出，台灣企業在全球主要科技創新趨勢中扮演要角，中長期來看，對台股後市仍不看淡。但短期在全球疫情還未明朗之下，市場波動仍大，操作上建議著重選股，除5G、AI、物聯網等成長性佳的族群外，體質穩健的高殖利率股也可留意。