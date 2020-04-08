耕興3月營收月增14.8％ 大陸下周全面復工

耕興(6146)今（8）日公告2020年3月合併營收2.7億元，月增14.9%，較2019年同期增加3.8%；累計2020年1至3月合併營收為新台幣7.34億元，較去年同期成長4.2%。

耕興表示，大陸實驗室已接獲多張5G智慧型手機的檢測訂單，目前整體復工率達98%，下週將全部復工，全力配合客戶新機款上市時程之需求。

耕興也表示，檢測產業是依終端產品研發的的模型數作測試，模型愈多收入愈多，而非依產品於市場的銷售量，客戶產品不論銷售量多少，都需作測試認證。疫情期間雖降低銷售量，但不影響客戶終端產品每個模型的測試認證需求。尤其在新冠肺炎疫情期間，線上數位平台、遠端視訊、遠端教學、遠端醫療、無人工廠等應用需求大幅增加，有助於5G相關終端產品的多樣化發展。

耕興進一步表示，美國子公司配合當地政府封城法令，所有案件皆已轉回耕興台灣實驗室作檢測，不影響訂單的結案時程，此外美國約有9成通訊實驗室集中在加州，尤其是矽谷灣區一帶，在封城期間，美國子公司的業務人員皆居家上班，持續聯繫客戶，有機會承接原在矽谷灣區測試之訂單，轉移至耕興台灣實驗室作檢測，為營收挹注貢獻。

耕興也指出，公司看好5G技術的整體檢測需求，將於疫情逐步控制後快速浮現，因此每季持續增購5GNR的檢測設備，為未來快速成長的5G檢測市場做好準備，有信心創造整體營運穩健成長之動能。