台股重回萬點之上！再跌風險低 谷月涵：台廠有望增加市占

台股今（8）日強彈，「台灣先生」、寬量國際策略長谷月涵受訪表示，從貨幣供給相對股市市值比的指標看，台股經歷前波大跌，悲觀情緒直逼2009年金融海嘯最低點，「再跌風險很低」。不過他也提到，新冠肺炎造成巨大衝擊，經濟至少要三個季度才能恢復，應把反彈視為短暫狂歡（rally），而非新多頭的開始。

谷月涵今天透過線上會議，發表他對新冠肺炎對全球經濟的影響，他表示，現在最令人擔心的焦點，是美國企業負債比過高，債務占美國GDP比重高達48%，比金融海嘯最嚴重的45%還高，一旦肺炎影響加劇，勢必衝擊很多企業。

他表示，美國企業高負債，約有五分之一是借錢買庫藏股，可以說庫藏股是加深危機的關鍵，美國失業率還有攀升可能。

不過，台灣沒有此問題，谷月涵表示，因為台灣企業和主管機關都保守，長期以來負債比就很低，內部不易引發債務問題，反可留意部分企業被淘汰，將有公司增加市占。

另一方面，台灣防疫成效突出，連比爾蓋茲都公開稱讚。最近谷月涵和國際投資人開會，很多外資第一句話就是恭喜台灣防疫做得好，他認為這是台灣國際能見度正在增加，即使台灣沒參加任何國際公衛組織。

「因為民眾習慣戴口罩，接下來夏天氣溫增加，也有利疫情控制。」谷月涵表示，現在台灣偏少的病患有望維持，但仍要提防9、10月變冷又危險，他判斷這次疫情會重演1918年傳染病二度復燃，屆時政府應變力成關鍵。

就台股而言，谷月涵本身以貨幣供給相對市值比的變化來看風險高低，若比例很低，指數風險就高，而這波在修正前，他不諱言風險值非常高，但經歷大跌，台股風險又陡降，「現在再跌的機率很低」。

谷月涵補充，美股也有相同訊號，都是再跌機會不大，但因為疫情衝擊深，經驗顯示至少要半年到三個季度，景氣才會康復，「較可能是短期的狂歡，而不是另一個新多頭。」外資也會看數據決定加碼速度。