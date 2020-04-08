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台股收復萬點收漲141.08點 三大法人買超14.61億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日則是以10,010.64點開高，早盤一度小翻黑下滑至9,984.66點，鴻海領軍上攻，台積電、大立光齊收紅。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股今日則是以10,010.64點開高，早盤一度小翻黑下滑至9,984.66點，鴻海領軍上攻，台積電、大立光齊收紅。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（8）日開高震盪收高，蘋概三王領軍，被動元件族群也走強，指數一度拉升至10,149.76點，終場以10,137.47點作收，上漲141.08點，成交量1,686.26億元；三大法人買超14.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超3.51億元，投信買超18.02億元，自營商賣超（合計）6.92億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.91億元，自營商（避險）賣超2.01億元。

美股周二開高走低收黑，台股今日則是以10,010.64點開高，早盤一度小翻黑下滑至9,984.66點，鴻海領軍上攻，台積電、大立光齊收紅，三王推升大盤指數上揚再站上萬點，終場收10,137.47點，漲幅1.41%。

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