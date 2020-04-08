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126萬股民瘋ETF 四成買0050、0056

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
0056已重返發行價25元。 圖／擷自券商軟體
0056已重返發行價25元。 圖／擷自券商軟體

投資人變化是產品熱度指標，據統計，台股掛牌ETF受益人在過去三個月飆升42%，以「國民ETF」的元大高股息（0056）和元大台灣50（0050）貢獻領先，最新分別達29萬及16萬名受益人，合計占全體ETF投資人四成之多，也顯示台股高股息和修復力優勢，受到市場肯定。

集保結算所統計，台股掛牌ETF受益人在去年底約88萬人，年增25萬人，而今年來到4月1日，受益人激增到126萬人，三個月大增37萬人，增幅逾42%，僅僅一季ETF的人數和幅度都超越去年全年。

其中，台股前波下跌，市場承接指標性標的的意願提升最多，0056和0050到4月初，人數分別較去年底大增72%和74%，遠高於整體ETF增幅，總計也占126萬投資人四成之多，是投資人強力加碼重點。

元大投信指出，上述趨勢顯示，投資人看好後市反彈，趁大盤修正時逢低進場，過程中，又特別青睞「標竿企業」、「高股息」、「分散風險」等特性的標的，其實與許多存股族或退休理財為目標的「逢低加碼、愈跌愈買」策略一致。

0056最新受益人直逼30萬人，也是台股唯一和首見有ETF受益人飛越20萬人，而0050達到15.8萬人，則是該ETF成立近17年來最多。

著眼國人對配息和穩健投資需求，元大投信也已經推出0056和0050連結基金，可比照基金定期定額，撇除股價高低的進出挑戰。

受惠台股強漲，0056今（8）日最高抵25.56元，突破發行價25元，反映台股良好彈力；一度擔心股價「破發」無法配息的人也不必再庸人自擾。

ETF 台股 高股息

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