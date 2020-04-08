歐美債市、股市各有多空 台股投資人宜謹慎

歐美股市、在短期內，各自出現不同的多空因素，市場可能仍將維持波動格局下，法人機構建議，台股投資人仍需留意外在環境變化。

在歐美債市方面，國內大型法人機構表示，歐洲各國新增確診、死亡人數有所趨緩，提振投資人風險偏好，加以歐元區或推出更大規模刺激政策，雙雙引導歐洲主要國家公債殖利率大漲，7日終場10年期德債殖利率上漲11.6bps至-0.309%；美債方面，受到歐債的牽引，以及市場對於疫情的樂觀預期，殖利率同步走楊，不過，在股市由紅翻黑的拖累下，殖利率亦回吐部分漲幅，終場10年期美債殖利率上漲4.2bps至0.7122%。

在後市變化上，今日聯準會將發布月初FOMC會議紀錄，預料將釋放極度寬鬆的政策訊號，是支撐債市延續多頭格局的一大助力，然本周美歐各國暫無3月份經濟數據發布，加以市場樂觀解讀美歐疫情增幅趨緩的跡象，短線上或令殖利率有所反彈，曲線則趨於陡峭。

在國際股市方面，美歐第1季企業財報將於下周起開跑，受制於疫情持續擴大，各國管制措施猶存的影響，預料主要企業將下修第2季乃至於全年獲利展望，連帶導致違約的疑慮升溫，利空因素恐將對股市帶來另一波回檔的壓力，預期未來一、二周市場的震盪仍將劇烈，投資人操作宜謹慎。