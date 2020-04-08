「全球會找到解決辦法」 謝金河：也許股市轉折已在其中

新冠肺炎疫情衝擊全球，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文表示，鎖國，封城造成經濟緊縮的後遺症將浮現，第2季的數據一定不會好，股市反應在前，歐美現在都用最高規格手段來面對，也許歐美疫情即將進入高原期，「全球會找到解決問題的辦法，往好的方向去想，也許股市的轉折已在其中」。

謝金河以「恐懼的最高點：3月16日這一天！」為題發文，他指出，從中國武漢蔓延到全球的肺炎疫情，到目前為止，已造成全球135.5萬個確診病例，75,387人死亡，每天確診病例及死亡人數仍持續往上攀升，何時才會到盡頭？沒有人知道答案。

謝金河說，全球股市在利空撞擊下，近日出現強勁的反彈走勢，道瓊工業指數從最低的18,213點，周二盤中一度反彈到23,617點，已彈升5,404點，從底部反彈已接近3成。

他表示，從基本面來看，3月是一個崩潰的月份，全球股市災情慘重，4月股市卻出現反彈，疫情並沒有顯著改善，疫苗也尚未研發出來，摩根士丹利預測今年第2季美國GDP成長率可能是負38%，是史上罕見慘況，4月美國申領失業救濟人數可能達1,500~2,000萬人，更是怵目驚心的數字，但是，金融市場的恐慌景象已有顯著改善，美股彈升5,400點背後的原因值得探討。

謝金河指出，股市一向是金融市場最敏感的領先指標，這次疫情最恐慌的一天，其實是3月16日，這一天是中國以外的地區確診病例及死亡人數首度超過中國的「死亡交叉」。

他表示，歐美大爆發是3月16日以後的大事，全球金融市場在3月16日反應最激烈，這一天恐慌指數創下84.83的歴史新高，油價也從30美元狂跌下來，比特幣在這一天崩跌48%。

美國道瓊工業指數在這一天大跌2,997.1點，美國股市熔斷很多次全球股市也跟著崩潰，幾天之後，道瓊工業指數再跌至18,213點，謝金河指出，「我說這是川普的馬其諾防線，川普非守不可」；隨之而來是全球瘋狂救市，包括聯準會沒有限量的QE，美國2.2兆美元紓困，全球逾5兆美元救市，這是史上空前行動。

謝金河強調，看起來美國守住川普馬其諾防線機率很高，但市場多空交戰仍然會很激烈；因為鎖國，封城所造成的經濟緊縮，後遺症將浮現，第2季的數據一定不會好；但股市反應在前頭，歐美從掉以輕心，漠視疫情，到現在都用最高規格手段來面對，「知道怕就能面對問題，也許歐美疫情即將進入高原期，全球會找到解決問題的辦法，往好的方向去想，也許股市的轉折已在其中」。