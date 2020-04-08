美股回吐漲幅小跌 台股開盤上漲14.25點站回萬點

美股昨日開高走低，因市場樂觀情緒未能延續，道瓊終場回吐900點漲幅小跌，不過台股今（8）日走出自己的路，指數開盤隨即躍過萬點，以10,010.64點、上漲14.25點開出後，儘管一度面臨壓力翻黑，不過在鴻海（2317）、大立光與聯發科等權值股支撐下，指數再度翻紅，漲幅並擴大，站穩萬點企圖心強。

美歐新冠肺炎新增確診人數下滑，激勵美股四大指數早盤全數開高，不過，紐約死亡人數再度創下新高，打擊市場樂觀氣氛，加上國際原油價格回跌，拖累能源類股回吐多數漲幅，亦壓抑整體股市交易情緒。

美股開高走低，四大指數尾盤均全數翻黑收跌，道瓊工業指數下跌26.13點，或0.11%，收在22,653點；標普500指數下跌4.26點，或0.16%，收在2,659.41點；那斯達克指數下跌25.97點，或0.32%，收在7,887.26點；費半指數下跌7.50點，或0.47%，收在1,585.37點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超63.52億元。其中外資買超33.86億元，投信買超19.83億元，自營商買超9.82億元。

資券變化方面，融資增1.13億元，融資餘額為933.12億元，融劵增0.48萬張，融券餘額為54.02萬張。外資台指期部位，多單減碼291口，淨多單部位45,860口；借券賣出金額為32.8億元。

投顧法人指出，各國祭出最嚴厲的阻擋疫情措施，封國、封城及制定社交距離，使得歐美疫情陸續傳出好消息，加上各國政府撒錢救市，降低金融市場恐慌情緒，整體金融商品最壞情況已過。

不過，考量台股於清明連假後疫情變數增加，上檔萬點套牢賣壓沉重，但下有10日線9,600點走高支撐，預期指數仍為區間震盪格局，建議逢低佈局，高出低進、區間操作。