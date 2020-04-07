疫情趨緩 台指期夜盤攻上萬點

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

受全球各地出現新冠肺炎疫情持續傳出正面消息激勵，美股7日早盤續揚，道瓊工業指數大漲900點或4%、標普500指數和那斯達克綜合指數漲幅也接近3%。

一連串正面的消息激勵股市續漲：南韓連二日新增確診病例低於50例；自中國大陸元月開始更新每日數據以來，6日無新增死亡病例；美國數據顯示每日新增病例數趨於穩定，部分視之為美國疫情已進入高峰的初步跡象。

受到美股大漲激勵，台指期夜盤也攻克萬點大關，站穩在萬點之上，截至7日晚間10點半，台指期約上漲91點，收在10,090點。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、週選呈現中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股來到萬點附近位置，目前待賣壓消化沉澱後，短線台股將再挑戰3月13日的空方缺口位置。

期貨分析師認為，整體而言，台指期7日延續漲勢，並逼近萬點大關，期現貨仍呈現正價差，市場情緒偏向正面；展望盤勢發展，市場對於疫情的擔憂鈍化，加上各國持續加碼救市措施，有利台指期反彈行情延續。

台指期 疫情

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