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BEI指數歷史低點…未來3個月 台股走勢不樂觀

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
台股昨天開盤就漲逾百點，一度重回萬點大關。記者杜建重／攝影
台股昨天開盤就漲逾百點，一度重回萬點大關。記者杜建重／攝影

金融研訓院昨日公布三月最新ＢＥＩ（銀行高階主管）指數，綜合指數及經營面指數均創下ＢＥＩ調查以來的歷史低點。研訓院表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國內銀行高階主管目前最關切的變因，已經從「供應鏈斷鏈」轉為「供給端及市場需求端雙邊中斷的程度與衝擊」，對台股未來三個月走勢也不樂觀。

金融研訓院三月ＢＥＩ綜合指數編製結果分數為四十二點二，較二月下降百分之廿點九；其中，綜合指數及經營面指數，都是二○一四年此指數編製以來的歷史低點。ＢＥＩ-市場面指數以新台幣利率走勢變動幅度最大，下降八成，創歷史新低；其次為股價指數下降六成四；房地產市場下降近三成；匯率走勢下降百分之三點八五。

新冠疫情擴散已衝擊全球經濟，研訓院指出，國內銀行高階主管目前最關切影響今年銀行業獲利的因素，已經從「供應鏈中斷的程度與衝擊」轉為「供給端、需求端雙邊中斷的程度與衝擊」，企業授信戶面臨的除了生產和訂單壓力，消費者市場也恐需求減少。

國銀高階主管認為，全球經濟復甦將延後至第三季，我國上半年進出口及經濟成長皆不樂觀，由於為阻止疫情擴大，限制經濟活動已「無可避免」，期待政府能夠持續推出相關紓困配套及景氣刺激措施來彌補。

關於新台幣利率，國銀高階主管對走勢看法大幅下跌，預估各國央行仍可能繼續降息，國內公債殖利率仍有下跌空間，房貸將成為公民營銀行授信產品兵家必爭之地，短期市場競爭激烈。

股市方面，由於央行可能還有降息空間、ＯＰＥＣ+石油減產協議不確定性高、新冠肺炎疫情也重創石油需求，企業面臨經營困境，民間消費緊縮等負面訊息逐漸顯現，市場避險情緒持續至第二季，國銀高階主管對未來三個月的金融類股及整體股市表現並不樂觀。

針對匯市，國銀高階主管預估台股高殖利率仍將吸引國際資金，加上台商資金持續回流效應，新台幣仍將相對主要亞洲貨幣維持穩定，對未來三個月新台幣匯率仍維持略偏升值看法。

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