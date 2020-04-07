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國際板債首季遭贖回6131億元 壽險業棘手

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮，壽險業面臨棘手的再投資去化問題，引發金管會主委顧立雄關切。據保險局今(7日)最新統計數字，截至2020年首季為止，已有55檔國際板債遭提前贖回，累計總金額已高達203.35億美元，折合新台幣約6,131億元。

因美國聯準會大舉降息，全球降息風大起，發行商大都提前贖回舊債再發行低利率較低的新債，衝擊國內國際板債的主要投資人壽險公司，因為他們原本持有的國際板債遭贖回後，換回滿手現金需要再去化投資，但現在金融市場震盪，普遍表現不如過往，新錢投資收益率恐怕沒有往年來得亮眼，恐怕就會衝擊壽險公司的投資績效，連帶影響保戶買到的利變保單宣告利率。

今年國際板債贖回情況異常明顯，據金管會統計，去年首季僅3檔、1.28億元美元遭是前贖回，但是今年受到新冠疫情衝擊，美國聯準會無限制買債，不少發行商「賣舊換新」，據證期局統計，今年3月新發行的國際板債共計有33檔、金額為60.49億美元，截至3月底為止，總流通檔數為655檔 、餘額1,677.75億美元。

至於3月遭贖回金額為69.25億美元，雖較2月百億美元水準略低，但仍高於元月不少，累計首季金額相距顧立雄在立法院答詢時預估全年的9,037億元，已達成了67.84%，後續贖回潮有機會趨緩。而不少壽險公司也表示，已提早於去年第4季開始逢低布局海外債與國內股票、債券ETF等，加上台美利差縮小亦有一些利益，對於資金去化的問題已積極解決，加上金管會有給半年放現金部位因應，待疫情紓緩就會伺機尋求好的投資機會。

顧立雄在立法院時也表示，金管會幾年前有規定，國際板債券不可贖回期間要超過五年以上，若持有既有債券，利率降反而有利，現在麻煩的是贖回潮，有部分國際板債券因現在利率低，發行人贖回再發新的債，有贖回潮，目前已做控管，贖回後六個月可放現金部位，去尋找投資機會

國際板債券 壽險公司 金管會

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