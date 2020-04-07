油價夯？國泰投信申請天然氣、石油指數認可

油價夯？過去從沒發行期信ETF的國泰投信，今（7）日罕見向證交所申請期信指數，而且一口氣送兩支，一支是時下熱門的油期指數；證交所說，今天共受理國泰投信申請「道瓊斯天然氣ER指數」和「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」認可，為投信公司今年第五件申請案。

值得注意國泰投信遞件的「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」，與富邦投信2月中獲准的「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」名稱雷同度高，但所連動的是西德州輕原油，為元大投信之後、第2家瞄準西德州油，另富邦投信當時還申請反向指數，而現行已掛牌鎖定布油的是街口投信「街口布蘭特油正2」。

「道瓊斯天然氣ER指數」則首見投信公司申請，但波動度可能比油還高。也因為一發行就是兩支高波動指數，國泰投信動作震撼業界。

證交所表示，根據申請資料，「道瓊斯天然氣ER指數」和「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」均由標普道瓊斯指數公司維護，其中，「道瓊斯天然氣ER指數」成分為美國紐約商業交易所（NYMEX）掛牌交易的單一月份亨利港天然氣期貨契約。

「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」為追蹤「道瓊斯原油ER指數」單日報酬正向二倍報酬的指數，後者成分是NYMEX掛牌的單一月份西德州輕原油期貨契約。