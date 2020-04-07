快訊

獨／電話被打爆「不准關門」！天廚菜館不停業了

空勤總隊直升機小港機場失事 疑人為操作失當

油價夯？國泰投信申請天然氣、石油指數認可

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

油價夯？過去從沒發行期信ETF的國泰投信，今（7）日罕見向證交所申請期信指數，而且一口氣送兩支，一支是時下熱門的油期指數；證交所說，今天共受理國泰投信申請「道瓊斯天然氣ER指數」和「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」認可，為投信公司今年第五件申請案。

值得注意國泰投信遞件的「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」，與富邦投信2月中獲准的「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」名稱雷同度高，但所連動的是西德州輕原油，為元大投信之後、第2家瞄準西德州油，另富邦投信當時還申請反向指數，而現行已掛牌鎖定布油的是街口投信「街口布蘭特油正2」。

「道瓊斯天然氣ER指數」則首見投信公司申請，但波動度可能比油還高。也因為一發行就是兩支高波動指數，國泰投信動作震撼業界。

證交所表示，根據申請資料，「道瓊斯天然氣ER指數」和「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」均由標普道瓊斯指數公司維護，其中，「道瓊斯天然氣ER指數」成分為美國紐約商業交易所（NYMEX）掛牌交易的單一月份亨利港天然氣期貨契約。

「道瓊斯原油日報酬正向2倍ER指數」為追蹤「道瓊斯原油ER指數」單日報酬正向二倍報酬的指數，後者成分是NYMEX掛牌的單一月份西德州輕原油期貨契約。

國泰 富邦投信 證交所

延伸閱讀

街口布蘭特油正2 修約暫免下市危機

央行准了！元大S&P石油最快4月9日釋出新籌碼

市場會令美國石油自動減產 川普無意加入正式減產協議

美股道瓊飆漲1627點 法人：台股蓄勢戰萬點

相關新聞

疫情擴散嚇跑外資 3月匯出爆巨量達3,150億元

疫情衝擊股市，3月外資持續淨匯出，匯出金額高達103.956億美元，約新台幣3,150億元，創歷年單月最大匯出金額。

央行准了！元大S&P石油最快4月9日釋出新籌碼

繼元大S&P 原油正2（00672L）因應籌碼不足申請追募，元大S&P石油（00642U）也取得金管會核准增募，並於今（...

三大法人同步買超台股 外資連4買台積電

台股今天價量齊揚，加權指數收漲177.65點，逼近10000點大關，三大法人依然同步買超，其中，外資持續買超台積電2萬1...

街口布蘭特油正2 修約暫免下市危機

元大S&P原油正2（00672L）一度因淨值隨油價大跌出現下市危機，經主管機關豁免非常時期不受限；另一家同樣有發行石油槓...

新冠肺炎疫情影響 外資3月淨匯出逾3200億

受到新冠肺炎疫情影響，金融市場恐慌情緒升溫，外資大舉匯出台股，金管會今公布3月外資匯出入情況，外資3月淨匯出達103.9...

3月營運雙升 15精兵出列

上市櫃公司3月營收密集公布中，篩選已公布3月營收月增率、年增率雙升，且近日獲法人資金青睞個股，包括南電（8046）、穩懋、景碩、聯茂等15檔，有望成為近期盤面多頭重心。

接單旺 出貨伺服器供應鏈Q2好忙

受惠資料中心接單持續暢旺，傳統品牌廠為避免供應鏈因新冠肺炎疫情影響出現斷料而提前備貨，第二季伺服器出貨持續成長，台廠伺服器供應鏈IC設計及連接器線第二季迎接大單，包括：遠端伺服器控制晶片信驊（5274）、新唐（4919）、BIOS韌體晶片系微（6231），及連接器線嘉澤（3533）、嘉基（6715）及凡甲（3526）等第二季營運淡季不淡，出貨持續成長，業績成長優於同業。

美股上漲激勵 台股重返萬點沒站穩

美國的新冠肺炎確診情勢稍微趨緩，費半指數昨日強漲逾10%，激勵今日台股表現，在蘋概三王漲領攻之下，指數跳空站上月均線，也是繼今年3月16日之後，再度重返萬點關卡。終場上漲177.65點，以9996.39點作收。

萬點沒站穩...蘋概三王領軍 台股大漲177點收9,996

美股大漲激勵台股今（7）日早盤在權蘋概三王領漲助攻下，指數跳空站上月均線、萬點關卡，最高來到10,039點，為3月17日...

台股漲逾150點 午盤再戰萬點

美國肺炎確診情勢稍微趨緩，費半指數強漲逾10%，激勵今（7）日開盤即漲109.42點，早盤在權蘋概三王漲領攻下，指數跳空...

豐達科填息成功 首季營收年增2.93％

豐達科（3004）首季營收為6.53億元，年增2.93％，較公司原先預期要好。豐達科今（7）日跟隨大盤反彈走勢，早盤拉高...

瑞耘Q1營收創高、淡季不淡 股價跳空漲停

半導體零耗件及設備廠商瑞耘科技（6532）投入先進製程效益顯現，第1季合併營收1.37億元，創下單季歷史新高，業績淡季不...

熱門新聞

央行准了！元大S&P石油最快4月9日釋出新籌碼

鴻海3月營收大躍進 跳增六成

全民權證／原油2X 押長天期

鴻海3月營收3476.54億元 月成長59.9％

三月營收創高股 台股跌深反彈要角

美股大漲激勵 台股早盤漲逾百點站上萬點關卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。