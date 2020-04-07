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3月營收密集出爐 大立光等動能向上族群擷取目光

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

3月營收密集出爐，業績成長題材備受矚目；觀察截至7日為止，大立光（3008）、南亞科、南電等「營收動能向上」族群，3月營收較上月與去年同期齊步成長逾一成，今年前三月營收亦較去年同期擴增一成以上，可望擷取盤面目光。

由於現階段正值月初營收密集公布期，上市櫃公司接續發布今年3月營收，而年初的產業淡季是否連動影響出貨增減，進而造成營收消長，也備受市場矚目。

台新投顧副總黃文清表示，現階段台股在萬點之上的套牢賣壓沉重，有待消化；新冠肺炎疫情仍是牽動國際股市一大關鍵，也將是市場關注焦點。

展望盤勢，未來影響台股的觀察重點，在於國際股市的表現，以及美股超級財報的表現、原物料行情的走勢等。

就基本面來看，大型電子股如半導體等，未來景氣回升態勢並沒有改變，預計若未來新冠肺炎疫情回穩，市場資金仍可望陸續回籠，屆時大盤指數將會有較明顯的表態。

根據統計，截至7日為止，在已公布3月營收的個股中，計有13檔，3月營收無論較上月或去年同期，均齊步成長超過一成，今年前三月營收亦較去年同期擴增一成以上，且近期股價走勢持穩，主要分布在半導體、光電、電子零組件等族群。

觀察3月營收月增率，以義隆月增95.8%最耀眼，德律月增82.5%、神盾月增55%；其他包括大立光、台燿、矽創、南電、台光電、晶技、景碩等，營收月增也都超過二成。

進一步分析3月營收年增率，則以德律年增81.5%最佳，義隆年增59.3%、南亞科年增44%；另外，營收年增二成以上的個股，還包括南電、晶技、大立光、景碩、威剛、台燿、矽格、矽創等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，3月營收年增率與月增率同步大幅成長的個股，股價表現相對亮眼，這些具有業績題材支撐的族群，在大盤持續攻堅時，將扮演多頭攻擊重心。

至於在操作策略上，短線投資人追高心理可能稍微保守，但是趨勢看好的產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝的關鍵；在3月營收陸續公布的同時，盤勢短期的焦點，仍將以業績成長股為主軸。

營收 南亞科 個股

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