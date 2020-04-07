街口布蘭特油正2 修約暫免下市危機

元大S&P原油正2（00672L）一度因淨值隨油價大跌出現下市危機，經主管機關豁免非常時期不受限；另一家同樣有發行石油槓桿ETF的街口投信，最新也公告修約「街口布蘭特油正2」（00715L）得於特定時期不受既有下市規定限制，以免除清算風險。

街口布蘭特油正2前波下跌，淨值還不像更早發行的元大S&P原油正2跌到2元警戒線下，但從最高點11.1元起算，最低跌到2.23元，近半個月跌幅也高達八成。因應波動劇烈，街口投信跟進修約街口布蘭特正2得不受下市規範。

事實上，金管會公告期信ETF下市門檻放寬到近30日平均淨值低於2元，以及特定時期可不受限既有下市規定，所有ETF即刻適用。但投信公司仍須送件修約，正式公告通知。

街口布蘭特油正2此次也因應規定放寬，修約為近30日的平均淨值低於2元才達到清算門檻。

受惠油價反彈，街口布蘭特油正2、元大S&P原油正2今（7）天雙雙開高走高，終場大漲17%和21%，溢價也因此擴大到44%、114%。目前兩檔ETF已因應籌碼用罄申請追加。