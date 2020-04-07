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新冠疫情趨緩 台股衝萬點

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美國總統川普對國內疫情發表樂觀談話，激勵美股強彈，因此亞股今（7）日也全面性呈現上揚走勢，台股也受激勵，指數盤中一度突破萬點關卡，盤中雖然有遭遇賣壓，但整體收盤仍舊上漲177點，收在9,996點，收盤僅差4點突破萬點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，新冠肺炎的全球和美國病例增長雙雙放緩，市場預期疫情有望見頂，加上川普對美國疫情發表樂觀談話，導致美股強彈，但美國確診人數僅一日下滑並無法確認趨勢，但近期確診人數創高並未使美股重挫，加上白宮提及死亡人數可能超過10萬人的利空，並未使美股破底，顯示疫情訊息對於股市已出現利空鈍化，導致稍有利多便出現轉強，整體仍架構在跌深之上。

但目前美股震盪幅度仍大，顯示空方仍未棄守，因此反彈後仍有再度震盪拉回可能，因此雖中長多可維持偏多思維，但短線震盪、甚至再度拉回仍無法避免。

加權指數挑戰萬點關卡，但仍可見到萬點上的重重賣壓，主要仍在台股與國際股市位階的差異，台灣因防疫相對較佳，因此之前國際股市重挫時相對抗跌，在美股反彈時也隨之跟上，因此相對歐美股市而言位置偏高，並且加權指數由波段低點以來反彈接近1,500點，在萬點之上必然會面臨獲利了結賣壓，加上近期重量級個股法說將陸續展開，預期因疫情獲利恐出現下修，因此短線指數反彈後恐先行轉為整理，但中長線緩步轉多下，後續若出現法說會獲利下修、或經濟數據不如預期而拉回，應持續逢低承接。

美股 疫情 台股

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