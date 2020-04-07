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央行准了！元大S&P石油最快4月9日釋出新籌碼

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P石油追募取得央行核准，最快8日起受理申購。 圖／元大投信官網提供
元大S&P石油追募取得央行核准，最快8日起受理申購。 圖／元大投信官網提供

繼元大S&P 原油正2（00672L）因應籌碼不足申請追募，元大S&P石油（00642U）也取得金管會核准增募，並於今（7）日公告央行正式批准，代表該ETF最快明日起受理申購，後天9日釋出籌碼，股價可能因為供給增加「跌」向淨值。

目前海外ETF因管理牽涉外匯進出，追加募集（增發籌碼）除金管會批准外，還要央行核准，才能受理申購。期間央行審批視情況而定，如前次元大S&P原油正2批准歷時一周，元大S&P石油則自1日送報央行後，元大投信今日公告取得核准。

在央行正式發函，也代表元大S&P石油可於隔日、即明日起開始受理申購，加上撥券，最快後天新籌碼會釋放到市場。屆時該ETF過大的溢價，可能明顯收斂，反映在股價將向下跌向淨值，也可能因此與行情不連動。

據元大投信官網，元大S&P石油在公告送函央行後，部分賣盤調節，導致該ETF本周淨值雖漲，股價卻跌，有別於元大S&P原油正2股價連漲，短短兩天已飆漲三成，溢價擴大到100%。

不過元大S&P石油即使溢價略見收斂，今日收盤仍達49%之多，合理淨值僅6.79元，股價卻達到10.14元。

進一步以前次元大S&P原油正2的經驗看，ETF雖然獲准增發10億個籌碼，但首日申購熱度破表，10億個籌碼全數搶光，使該ETF股價雖在申購後隔日大跌三成，溢價仍有四、五成。

此次元大S&P石油若增發的10億個籌碼充足，溢價可能完全收斂，即股價最大跌幅上看五成。

不過若和元大S&P原油正2一樣，釋出新籌碼仍供不應求，溢價不會完全收斂，但仍應提防有二、三成甚至更大跌幅，且溢價也可能不是一日收斂完，而是隨籌碼釋出進度連日收斂，那麼股價會連續走跌。

元大投信 大S 石油

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