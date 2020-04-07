再戰萬點台股收漲177.65點 三大法人買超63.26億

台股今(7)日跳空上漲百點開高，早盤一度衝達10,039.15點，大漲220.41點，不僅再站上萬點，同時收復月線，盤中漲點收斂，但蘋概三王齊漲作收，終場以9,996.39點作收，上漲177.65點，成交量1,712.13億元，距離萬點關卡僅約4點；三大法人買超63.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.08億元，投信買超19.36億元，自營商買超（合計）9.81億元，其中自營商（自行買賣）買超1.59億元，自營商（避險）買超8.22億元。

美股周一大漲，道瓊工業平均指數狂漲1,627.46點，漲幅7.7%，台股3月營收表現優的公司也反應在股價上，早盤以9,928.16點開出，上漲109.42點，盤中曾攻上萬點，可惜追價力道略有不足，指數漲點收斂，尾盤則再出現拉抬，終場收在9,996.39點，漲幅1.81%，雖未站穩萬點之上，但順利收復月線。