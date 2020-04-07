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外資連二買 三大法人買超63.26億元

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股大漲加上外資續買激勵，台股今（7）日站上月線，盤中一度站上萬點，來到10,039點，但在追價力道不強下，指數漲點收斂，終場終場上漲177.65點，收在9,996.39點，成交量達1,712.14億元，距離萬點僅差4點，明日有望續攻。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.08億元億元，投信買超19.36億元，自營商（自行買賣）買超1.59億元，自營商（避險）買超8.22億元，三大法人合計買超63.26億元。

蘋概三王的台積電、大立光、鴻海分別上漲2.7%、0.7%、1.4%，另外，權值股的正新、國巨、南亞科、日月光、中租-KY、上海商銀等股價漲幅超過3%。而櫃買指數昨日率先收復月線，在電子股領頭下，今日延續強勢表現續勢向上攻。

法人認為，美股和台股跌深反彈，短期進入震盪期，台股呈現反彈格局，價漲量增、KD交叉向上，仍有機會延續反彈，可望緩步盤堅站穩萬點，不過到若當指數到萬點之上時，建議在操作上可逐步降低持股水位，明日關注武漢解封、周選擇權結算以及上市櫃3月營收表現。

台股 外資

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