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外資續挺喊買鴻海 目標價調高上看90元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）3月合併營收3,476.54億元，月增59.87%，年減7.69%，今年第1季合併營收9,296.8億元，季減46.6%，年減11.99%，最新外資報告仍然喊買力挺，重申買進及優於大盤表現評等，美系外資更上調目標價至90元。

受新冠肺炎疫情影響，鴻海首季合併營收創6年同期低點，且是2017年第3季以來季營收首度失守兆元，創11季以來新低，不過，美系外資及日系外資則是維持力挺，美系外資重申買進評等，目標價由88元調高至90元；日系重申優於大盤表現評等，目標價維持82元。

美系外資指出，鴻海可望在今年底打進蘋果Apple Watch供應鏈，預估今年及明年Apple Watch出貨占比分別為17%、30%，貢獻明年營收2%，美系外資調高鴻海今年、明年每股盈餘預估至6.9元、8.6元，幅度分別為3%、2%。

日系外資看好鴻海長期獲利率成長趨勢，預估營業利益率將自今年下半年開始復甦，受惠於需求回溫，預估2021年獲利可望年增25%，重申優於大盤表現評等，目標價維持82元。

鴻海今（7）日股價以71.4元開高，終場收在71.2元，上漲1元，漲幅1.42%，成交46,456張，市值增至9,870.45億元。

外資 鴻海

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