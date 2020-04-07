美股上漲激勵 台股重返萬點沒站穩

美國的新冠肺炎確診情勢稍微趨緩，費半指數昨日強漲逾10%，激勵今日台股表現，在蘋概三王漲領攻之下，指數跳空站上月均線，也是繼今年3月16日之後，再度重返萬點關卡。終場上漲177.65點，以9996.39點作收。

美國四大指數昨日收盤全數上漲，道瓊指數漲7.73%、標普500指數漲7.03%、那斯達克指數漲7.33%、費城半導體指數漲10.38%，帶動亞洲主要股市齊揚，漲幅在0.5%至2.5%間，其中，日本可能宣布緊急事態宣言，日股走勢連日表現強勢。

台股從3月19日8523低點反彈以來，已上漲超過1500點。隨著台積電市值重回7兆元，台股上市公司總市值今日也突破30兆元。

台股昨日尾盤有買盤刻意拉升指數，站上9800點關卡，外資終止連四賣超之後，昨日買超現貨，且在期貨轉為偏多的心態，今日仍有介入權值股跡象，權王台積電股價表現強勢。

今日上市類股之中，電子零組件、光電、半導體囊括漲幅前三名；蘋概三王中的台積電、大立光盤中漲逾2%，鴻海在3月營收大躍進跳增六成下，股價也向上挑戰月線。

另外，正新、國巨、南亞科、日月光、中租-KY等股價漲幅超過3%。

櫃買指數昨日率先收復月線，在電子股領頭下，今日延續強勢表現續勢向上攻，包含：原相、群聯、新普、中美晶等走揚。

法人表示，須在密切觀察美國的疫情何時獲得控制，才是美股止跌回穩關鍵。

法人說，當新增確診人數達到高峰而美股不再大跌時，多為股市觸底的訊號。美股和台股跌深反彈，短期進入震盪期，台股呈現反彈格局，技術面的價漲量增、KD交叉向上，仍有機會延續反彈，可望緩步盤堅站穩萬點，不過，指數在萬點之上時，操作可考慮逐步降低持股。