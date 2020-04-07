台股漲逾150點 午盤再戰萬點

美國肺炎確診情勢稍微趨緩，費半指數強漲逾10%，激勵今（7）日開盤即漲109.42點，早盤在權蘋概三王漲領攻下，指數跳空站上月均線、萬點關卡，最高來到10,039點，創3月17日以來高點，不過，盤中追價力道不強，指數漲點收斂至150點，多空在萬點附近交戰。

美國四大指數全數上漲，道瓊指數漲7.73%、標普500指數漲7.03%、那斯達克指數漲7.33%、費城半導體指數漲10.38%，帶動亞洲主要股市齊揚，漲幅在0.5~2.5%間，其中日股可能宣布緊急事態宣言，走勢連日表現強勢。

外資昨日回頭買超現貨，且在期貨轉為偏多心態，帶動多方信心，今日權王台積電股價表現強勢，顯示外資今日應該也是偏多操作。

就權值股表現來看，蘋概三王中的台積電（2330）、大立光盤中漲逾2%，鴻海在3月營收大躍進跳增六成下，股價也向上挑戰月線，另外，正新、國巨、南亞科、日月光與中租-KY等股價漲幅超過3%。

就各類股來看，今日全數上漲，而電子零組件、光電、半導體囊括漲幅前三名，而網通、造紙、鋼鐵、食品類股呈現小漲。

櫃買指數昨日率先收復月線，在電子股領頭下，今日延續強勢表現續勢向上攻，包含原相、群聯、新普、中美晶等走揚。

法人認為，由於新冠肺炎疫情在美國各地持續升溫，密切觀察疫情何時獲得控制，才是美股止跌回穩關鍵，當新增確診人數達到高峰時但美股不再大跌時，多為股市觸底的時後，應留意疫情發展與新增確診人數。

美股和台股跌深反彈，短期進入震盪期，台股呈現反彈格局，價漲量增、KD交叉向上，仍有機會延續反彈，可望緩步盤堅站穩萬點，不過到若當指數到萬點之上時，建議在操作上可逐步降低持股水位。