豐達科填息成功 首季營收年增2.93％

豐達科（3004）首季營收為6.53億元，年增2.93％，較公司原先預期要好。豐達科今（7）日跟隨大盤反彈走勢，早盤拉高攻上漲停，以53.9元鎖住，完成填息。

豐達科3月單月營收為2.15億元，年增3.81%；首季每月營收保持在2億元水準，累計年增2.93％。豐達科表示，今年首季有新冠肺炎疫情干擾，部分客戶出貨從農曆年後一路遞延至3月才出，是3月營收年成長幅度較大的原因之一。

豐達科也表示，首季期間，歐美疫情快速升溫，許多企業開始實施居家上班工作。一些客戶考量後續供應，提前拉貨備料，推升出貨增加，使首季營收維持小幅成長。

汽車零組件方面，因大陸供應2月受疫情干擾，一度中斷，豐達科接獲急單，營收亦受惠轉單效應。航太車銷件方面，由於波音737 MAX停產，持續影響部分產品出貨。

時序進入第2季，豐達科觀察，市場不確定因素仍多，展望仍持審慎保守的態度。更甚者，若疫情持續延燒，恐持續打擊航運業需求，對市場負面影響將慢慢浮現。

豐達科去年度每股配發現金股利2.67元，清明連假前進行除息，雖因大盤走弱一度陷入貼息，但今日股價亮燈漲停，順利填息。

市場近期有消息傳出波音737 MAX可望5月重新生產，波音正要求供應商備貨，但未獲官方證實。有法人認為，若消息屬實，豐達科等相關供應鏈將受惠。