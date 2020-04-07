瑞耘Q1營收創高、淡季不淡 股價跳空漲停

半導體零耗件及設備廠商瑞耘科技（6532）投入先進製程效益顯現，第1季合併營收1.37億元，創下單季歷史新高，業績淡季不淡，激勵今（7）日股價跳空漲停。

瑞耘表示，第2季接單狀況穩定，產能利用率維持在高檔，預計第2季半導體零耗件業務相較第1季仍可望保持成長。

展望第2季，瑞耘表示，受到新冠肺炎疫情影響，國際半導體產業協會對今年全球晶圓廠設備資本支出展望轉趨保守，惟7奈米等先進製程用半導體零耗件因客戶己提前預定產能，接單狀況穩定，產能利用率維持在高檔，預計第2季半導體零耗件業務相較第1季仍可望保持成長，設備業務後續的裝機入帳時間，則需視中國疫情控制情況。

考量現有產能利用率已居高檔，配合公司發展策略與未來營運成長所需，已有擴廠計畫，目前已完成土地購置，預計第2季取得建照，2021年第1季新廠可望導入量產；另外，瑞耘持續深化與大客戶合作，重點研發產品靜吸盤亦已導入自動搬運系統。