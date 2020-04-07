快訊

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖付三張支票繳清了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞耘Q1營收創高、淡季不淡 股價跳空漲停

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

半導體零耗件及設備廠商瑞耘科技（6532）投入先進製程效益顯現，第1季合併營收1.37億元，創下單季歷史新高，業績淡季不淡，激勵今（7）日股價跳空漲停。

瑞耘表示，第2季接單狀況穩定，產能利用率維持在高檔，預計第2季半導體零耗件業務相較第1季仍可望保持成長。

展望第2季，瑞耘表示，受到新冠肺炎疫情影響，國際半導體產業協會對今年全球晶圓廠設備資本支出展望轉趨保守，惟7奈米等先進製程用半導體零耗件因客戶己提前預定產能，接單狀況穩定，產能利用率維持在高檔，預計第2季半導體零耗件業務相較第1季仍可望保持成長，設備業務後續的裝機入帳時間，則需視中國疫情控制情況。

考量現有產能利用率已居高檔，配合公司發展策略與未來營運成長所需，已有擴廠計畫，目前已完成土地購置，預計第2季取得建照，2021年第1季新廠可望導入量產；另外，瑞耘持續深化與大客戶合作，重點研發產品靜吸盤亦已導入自動搬運系統。

半導體 瑞耘 產能利用率

延伸閱讀

蘇貞昌：新冠肺炎紓困發千億現金 但不像上次通通有獎

韓職／NC恐龍教練武漢肺炎陰性 球隊恢復訓練

瑞耘營收上揚14% 接單穩定

瑞耘跨先進製程效益顯現 首季營收1.37億元創歷史新高

相關新聞

台股漲逾150點 午盤再戰萬點

美國肺炎確診情勢稍微趨緩，費半指數強漲逾10%，激勵今（7）日開盤即漲109.42點，早盤在權蘋概三王漲領攻下，指數跳空...

台積電大漲8元開出 台股早盤重上萬點收復月線

美股周一大漲，道瓊工業指數狂漲1,627.46點收盤，台股今（7）日跳空開高，台積電（2330）以283.5元開出，上漲...

五大風險指標漸降溫 謝金河：全球股市4月有反彈機會

財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文，以「五大風險指標正逐漸降溫」為題表示，肅殺的3月後，全球疫情還在升溫，但是金融市場跑得...

美股大漲激勵 台股盤中重回萬點

受美股飆漲1627點影響，台股今天同步走高，一開盤就大漲110點，不到半個小時漲幅加大，重回萬點大關，盤中最高來到100...

豐達科填息成功 首季營收年增2.93％

豐達科（3004）首季營收為6.53億元，年增2.93％，較公司原先預期要好。豐達科今（7）日跟隨大盤反彈走勢，早盤拉高...

瑞耘Q1營收創高、淡季不淡 股價跳空漲停

半導體零耗件及設備廠商瑞耘科技（6532）投入先進製程效益顯現，第1季合併營收1.37億元，創下單季歷史新高，業績淡季不...

杰力3月營收月增逾四成 法人看好Q2營運

MOSFET廠杰力（5299）3月營收1.32億元，月增超過46%，相對去年同期也呈現微幅成長，雖然今年第1季營運受到新...

泰昇-KY 3月Q1營收創同期新高 毛利率可期

泰昇-KY（8480）公告3月合併營收1.80億元，較去年同期增5%，較上月增2.53%；今年第1季合併營收4.99億元...

牧德3月營收再創同期新高 股價攻漲停

牧德科技（3563）3月營收月增13.7%、年增0.3%，創下同期歷史新高，牧德已連續三個月創下同期新高，受到營收利多激...

電動車持續看好 和大跌深反彈早盤漲近4%

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）因應近期全球股市受到新冠肺炎疫情衝擊到投資人信心，為維護公司信用及股東權益，已啟動...

茂林獲三大法人齊力看多 帶量強漲

茂林-KY（4935）本周4月10日將舉行法人說明會，吸引買盤關注，今（7）日受惠台股大盤重返萬點激勵，帶量強漲，盤中最...

興櫃瑩碩生技有望成防疫概念股 股價一度漲幅達13%

近期傳出對抗新冠肺炎疫情，可使用「奎寧（Hydroxychloroquine）」與抗黴漿菌藥物「日舒（學名Azithro...

熱門新聞

鴻海3月營收大躍進 跳增六成

法人超前部署 台塑四寶成節後領漲台股的破風手

ETF最前線／原油價強彈 留意ETF折溢價

鴻海3月營收3476.54億元 月成長59.9％

疫情未出現預期外利空 台股大漲155點

全民權證／原油2X 押長天期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。