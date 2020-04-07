杰力3月營收月增逾四成 法人看好Q2營運

MOSFET廠杰力（5299）3月營收1.32億元，月增超過46%，相對去年同期也呈現微幅成長，雖然今年第1季營運受到新冠肺炎影響業績表現。

市場法人認為，近期由於全球遠距上班、教學的需求大增，反應在PC及筆記型電腦市場需求明顯增溫，對杰力等廠第2季營運有利，第2季營運可望有優於首季表現。

杰力3月營收1.32億元，月增46.21%、年增1.09%，第1季營收3.5億元，季減5.44%、年減8.1%，首季營收低於上季是季節性因素，但較去年同期下滑則是受到全球新冠肺炎影響，再加上先前高階CPU仍持續供貨吃緊，因此影響杰力營運表現。

以營運比重來看，目前杰力營收佔比最大的仍是NB與PC主機板方面，其中，尤其是高階的商務型NB更是近二年杰力全力拉抬的重要市場，不過，去年以來受到高階CPU缺貨，影響客戶拉貨狀況。

展望第2季，市場法人認為，第2季之後，全球疫情可望逐漸趨緩，供應鏈生產也將逐步恢復正常，但預料在疫情影響之後，後市全球對於遠距辦公與教學所帶動的市場需求仍可望維持熱絡，因此有利杰力訂單增加，包含NB、PC主機板等，4月營收有機會再走揚，以單季表現來看，有機會優於首季水準。

以今年全年來看，杰力持續在既有產品與新客戶、新產品的持續拓展，第2季之後筆記型電腦及PC客戶拉貨回溫，另外，杰力過去在掃地機器人等智能家電、網通等產品，出貨情況也有不錯表現，下半年若全球疫情減緩，也將有利該公司營運逐步加溫。