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泰昇-KY 3月Q1營收創同期新高 毛利率可期

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

泰昇-KY（8480）公告3月合併營收1.80億元，較去年同期增5%，較上月增2.53%；今年第1季合併營收4.99億元，年增8.12%。

泰昇-KY表示，第1季預估毛利率將遠高於去年同期，帶動第1季獲利成長將遠大營收成長。此外，對第2季看法仍維持審慎樂觀，營收及獲利以達到雙位數成長為目標。

泰昇-KY表示，在肺炎疫情嚴重影響各產業的情況下，民生必需品相對未受波及太大，主要市場東協新興國家越南及柬埔寨業績仍能維持穩定成長，帶動3月營收及今年第1季合併營收創下同期新高記錄。

泰昇-KY表示，在疫情影響全球產業的情況下，公司目前維持財務結構良好，對供應鏈管理及市場有充分掌握，並趁勢推出抗菌、消毒的新產品，除創造商機之外，並盼對消費者防範疫情及提升公共衛生做出貢獻。

此外，泰昇-KY表示，高毛利產品成人復健褲及女性衛生棉將逐步拓展市場，預估將為今年營收及獲利成長帶來新動能，另公司將加強研發動能推出綠能環保無毒抗菌高附加價值新產品，進攻高端新市場。

泰昇-KY 營收 疫情

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