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牧德3月營收再創同期新高 股價攻漲停
牧德科技（3563）3月營收月增13.7%、年增0.3%，創下同期歷史新高，牧德已連續三個月創下同期新高，受到營收利多激勵，帶動今（7）日股價直攻漲停板，股價來到284.5元。
牧德公告3月營收約2.53 億元，月增13.7%、年增0.3%，皆為雙成長，也創下同期歷史新高。牧德1月及2月營收分別為2.11億元及2.22億元，已連續三個月創下同期新高。
牧德表示，由於疫情猖獗，全球市場需求嚴重下滑。但牧德去年所做的佈局今年浮現，第1季業績仍創同期新高。這次疫情對所有企業是極大的考驗，牧德已建妥完善防疫方針，並有良好的業務及客服體系，對此疫情時期戰力已做足準備。
牧德指出，此時是體質好且已深耕中國大陸的公司一個契機，因為在台灣半導體的市場裡，國外競爭對手此時很難維繫客戶需求，牧德此時正是攻佔市場的時機。
另外對中國大陸PCB市場而言，紅色供應鏈此時無法獲得大陸政府提供之特殊補助，減少了他們競爭的力道，此時也正是擊穿大陸中小型廠客戶的時候，牧德會把握此機會。
另，牧德董事會決定今年發放現股利約10.49 元，以現金增資後的股數計算為10元，依據增資價250元而言，殖利率仍有4%。
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