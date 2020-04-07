電動車持續看好 和大跌深反彈早盤漲近4%

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）因應近期全球股市受到新冠肺炎疫情衝擊到投資人信心，為維護公司信用及股東權益，已啟動庫藏股機制，今（7）日股價再度反彈來到78.4元，漲幅達3.9%。

今年全球車市普遍深受武漢肺炎疫情影響，今年主要成長動能還是在電動車，多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，和大在電動車減速齒輪相關機構布局已經是國際級的大廠，持續開發新車款，未來電動車占業績成長會到50%，為客戶新開發車款獨家量產廠商，因此和大再此波疫情影響衝擊相對影響較小，有信心在短期營收回復過往水準。

法人認為，和大長期布局電動車OEM市場，和大去年原本就受到美中貿易戰影響，間接壓迫到營收及獲利，去年和大每股稅後純益（EPS）2.55元。

不過，就長期發展來看，和大最壞的時候應該會落在今年上半年，隨著電動車急速發展。

另外，也因為電動車的布局發展，和大的業績還是可期，隨著庫藏股的實施，有助於股價回穩；今年隨著美國及歐洲、大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績已逐月回穩。