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五大風險指標漸降溫 謝金河：全球股市4月有反彈機會

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文，以「五大風險指標正逐漸降溫」為題表示，肅殺的3月後，全球疫情還在升溫，但是金融市場跑得快，進入4月，股市肅殺氣氛逐漸緩和，五大風險係數逐漸改善，可望使金融市場得到喘息的機會，他認為，如果疫情沒有重大惡化，全球股市4月有反彈的機會。

謝金河在貼文的標題就點明了，「五大風險指標正逐漸降溫」，其中最大的變數是油價，原來WTI一度殺破20美元，川普出來調停，俄羅斯與沙國漸漸達成減產恊議，油價一度逼近30美元，油價止跌，是金融市場穩定的第一步。

謝金河表示，恐慌指數從84.83跌破50，最低到41.8，恐慌指數逐漸往下，也是好事；美元指數從102.99回落，一度跌破100，美元不再強升，市場恐慌趨於緩和，也是好事。

聯準會猛烈降息，基本放款利率降至零到0.25，美國10年債殖利率一度殺到0.318，30年債殖利率剩0.702，現在沒有再創新低，代表市場氣氛改善；另外，ETF的賣壓已減輕很多，SPDR市值又回到2,266億美元，代表市場經過驚恐殺戮，現在投資人不再狂殺。

謝金河表示，五大風險指標正逐漸降溫，可望使金融市場得到喘息的機會；但除了五大風險係數改善，一度一天跌48%的比特幣已從4,005回到7,900美元左右，代表市場投機力道又增強；最近金價在1640美元左右，也算穩定。

謝金河強調，五大風險指標正逐漸降溫，只剩疫情的發展，如果把全球每個國家的確診病例畫成曲線，現在美國是日正當中，中國是平緩的直缐，西班牙，義大利在峰頂盤旋；如果疫情沒有重大惡化，全球股市4月有反彈的機會。

謝金河 疫情

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