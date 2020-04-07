台積電大漲8元開出 台股早盤重上萬點收復月線

美股周一大漲，道瓊工業指數狂漲1,627.46點收盤，台股今（7）日跳空開高，台積電（2330）以283.5元開出，上漲8元，股王大立光與鴻海同步開高，推升大盤指數一度衝達10,039.15點，上漲220.41點，不僅再站上萬點，同時收復月線。

美股周一大漲，道瓊工業平均指數狂漲1,627.46點，漲幅7.7%，收在22,679.99點；標普500指數收漲7%，以2,663.68點作收；那斯達克綜合指數上漲7.3%，收7913.238點，為近四周來最高點，三大指數漲幅都是近兩周最大。

美股大漲，台股3月營收表現優的公司也反應在股價上，台股早盤以9,928.16點開出，上漲109.42點，蘋概三王領軍上攻，台積電以183.5元開出，上漲8元，一度拉升至284元，盤中漲幅2.72%；大立光以3,975元開高 ，盤中漲幅 3.23%。

鴻海3月營收 3476.54億元，月增59.87%，早盤以71.4元開高 ，盤中漲幅 1.85%；南亞科、威剛3月營收亮眼，股價開高 ，南亞科盤中衝達61.3元，盤中漲幅8.68%。

蘋概三王及營收表現股走揚，台股指數開高走高，早盤一度拉升至10,039.15點，大漲220.41點 ，收復月線，且再站上萬點之上 。