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興櫃瑩碩生技有望成防疫概念股 股價一度漲幅達13%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

近期傳出對抗新冠肺炎疫情，可使用「奎寧（Hydroxychloroquine）」與抗黴漿菌藥物「日舒（學名Azithromycin，阿奇黴素）」，興櫃的瑩碩生技（6677）為國內口服懸液的學名藥藥證的唯一廠商，口服懸液的優勢在於對年紀大、兒童或不易吞嚥的病患將更為方便，瑩碩也表示，未來可以在第一時間配合政府的防疫政策需求，今（7）日興櫃股價大漲來到33.75元，盤中漲幅達13%。

瑩碩表示，國際臨床研究初步證實使用羥氯奎寧合併日舒治療，能治療新冠肺炎病毒，瑩碩是國內唯一擁有日舒懸液學名藥證的業者，已經超前部署掌握原料藥供應來源，公司也展開投產，產品供應無虞，未來可以在第一時間配合政府的防疫政策需求。

瑩碩指出，羥氯奎寧一般用在治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎，阿奇黴素則多用於治療黴漿菌肺炎或社區型肺炎，可以攻擊呼吸道中躲在生物膜裡面的細菌，並且預防感染。

面對新冠肺炎疫情加劇的威脅，世界各國積極投入疫苗與藥物開發，其中由國際知名病毒學家Didier Raoult教授主導、在法國進行的一項開放性隨機臨床試驗發現，該項臨床研究雖為小型試驗，實際接受治療患者為20例，14例採用單一療法，6例採用合併療法，但所得結果引發包括美國川普總統在內的全球關注。

瑩碩也表示，根據相關公布的數字顯示，這20例進行為期6天的治療，將羥氯奎寧做為治療新冠肺炎病毒的單一藥物，有57%病患在第6天達到清除病毒；若將羥氯奎寧合併抗黴菌藥物阿奇黴素使用，則100%病患在第6天能完全清除病毒，治癒效果更為顯著。

肺炎 類風濕性關節炎 興櫃

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