美股大漲激勵 台股早盤漲逾百點站上萬點關卡

新冠肺炎確診情勢在美國稍微趨緩，四大指數全數上漲，且費半指數漲逾10%，激勵台股今（7）日開盤上漲109.42點、指數開在9,928.16點；蘋概三王漲逾2%領頭上攻，指數跳空站上月均線、萬點關卡，為3月17日以來高點，挑戰收復3月16日的黑K棒。

美股道瓊指數上漲7.73%，收22,679.99點；標普500指數漲7.03%，收2,663.68點；那斯達克指數漲7.33%，收7,913.24點；費城半導體指數漲10.38%，收1,592.88點。

法人認為，美股和台股跌深反彈，短期進入震盪期，台股呈現反彈格局，價漲量增、KD交叉向上，仍有機會延續反彈；在籌碼面，3月外資賣超台股超過3,500億元，顯示國際疫情仍未緩和，外資保守觀望，外資短線對台股屬中性偏空操作。

由於新冠肺炎疫情在美國各地持續升溫，密切觀察疫情何時獲得控制，才是美股止跌回穩關鍵，當新增確診人數達到高峰時但美股不再大跌時，多為股市觸底的時後，應留意疫情發展與新增確診人數。