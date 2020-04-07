10日線為重要關卡 吳佩奇：短進短出、控制好資金水位
新冠疫情在美國造成的影響反映在初領失業金人數暴增665萬人，Fed官員也對經濟前景提出保守看法。即便如此，上周美國非製造業PMI表現意外優於預期，加上先前國會推出的刺激方案與聯準會的無上限購債計畫，暫解市場的擔憂而激勵美股反彈。
國泰證期分析師吳佩奇指出，台股6日早盤隨美股電子盤反彈而開高，在低接買盤陸續進駐權值股之下站回9,800關卡。籌碼面部分，波動率指數（VIX）首度下滑至40之下，從期貨價差由逆轉正、前五大交易人在期貨與選擇權部位變動亦顯示空方回補的動作。
然而，外資上周在期權間出現不同的交易方向，同時買／賣權最大未平倉序列相差近千點的情形，仍為反彈能否持續增添不確定性。空方回補帶動指數反彈，上方的10日均線能否順利站上仍要觀察疫情發展，在操作上除短進短出外更需控制資金水位。
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