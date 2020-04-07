無限QE撐反彈 台股站穩十年線

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

儘管美國上周公布初次領取失業救濟金人數跳升至696萬人，非農就業人數也大減70萬人，壓抑美股四大指數全數下跌。然台股今日在美國期貨電子盤上漲帶動下，開盤5分鐘內上漲逾百點，一度站上9,800關卡；終場收在9,818.74點，上漲155.11點，成交量新台幣1,497.89億元。

根據彭博統計外資資金流向至4/3，新興亞股近一周全數轉為流出，以南韓遭外資賣超18.5億美元最多，其次為印度流出9.9億美元。台股上周小幅流出5.1億美元，與南韓雙雙連續八周遭外資賣超。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國最新初次領取失業金人數再度刷新紀錄，兩周累積新增失業人數逼近千萬人大關。加上3月份非農新增就業人數暴減至70.1萬人，使得美股連3日走跌，周線收黑。而OPEC+原定周一會議延至周四，也為全球市場添入不確定性。

展望台股後市，周俊宏認為，在全球主要央行推出無限量QE，帶動股市反彈，台股站穩十年線，目前往年線10,000點挑戰，預期反彈動能仍在。不過也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

操作上，周俊宏預期台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。選股上，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台(光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，因防疫發起的居家辦公、異地備援等措施，可能引起市場對PC、視訊會議與軟體的需求，亦可多留意。

台股 失業 外資

延伸閱讀

外資反手買 大立光帶頭衝

入境拒付隔離費 台女遭南韓遣返

亞股失血 陸股獨紅

台灣投資說明會登場 美股跌台股逆勢漲155點

相關新聞

鴻海3月營收大躍進 跳增六成

鴻海昨（6）日公布3月合併營收為3,476.54億元，月增近六成，符合市場預期，受新冠肺炎疫情影響生產，年減7.7%。外界解讀，鴻海3月營收大幅成長，反映中國大陸工廠復工率快速拉高，加上非蘋新機及遊戲機拉貨動能強勁，同步推升營收。

外資反手買 大立光帶頭衝

大立光3月營收報佳音領軍，外資昨（6）日終止對台股連四賣轉買，推升大盤昨日大漲155點，成交量擴增至1,500億元以上。法人指出，近日台股有望由大立光領漲翻越月線並向萬點叩關，偏保守的外資賣超量亦可望減輕，布局則聚焦營收表現較佳的蘋果、5G等產業供應鏈。

大立光目標價 花旗上調

股王大立光3月營收旺，外資圈雖有高盛、美銀喊賣，但大和資本重申市場最高的6,000元目標價，花旗也從4,150元上修到4,290元，加上大小摩同步喊買，多方力挺下，激勵大立光昨（6）日領攻大盤強漲百點。

台泥亞泥「雙高」 法人喊買

收益率為王，外資昨（6）日回流瞄準台股高息股。滙豐證券指出，台灣水泥雙雄台泥（1101）、亞泥基本面穩健，股價走低下，潛在殖利率已提高到8%、10%，為高品質、高股息的「雙高」好股，可同步關注。

5G基建三族群 強勢

台股昨（6）日受惠於美股期貨電子盤上漲，收盤重登9,800點關卡，散熱、功率放大器（PA）、銅箔基板（CCL）等三大族群挾5G基建題材，股價點火走揚，多檔個股創本波反彈來新高。

美股道瓊飆漲1627點 法人：台股蓄勢戰萬點

美股道瓊指數飆漲1627點，3大指數漲幅都超過7%，法人看好應有助台股表現，預期將蓄勢反攻10000點大關

無限QE撐反彈 台股站穩十年線

儘管美國上周公布初次領取失業救濟金人數跳升至696萬人，非農就業人數也大減70萬人，壓抑美股四大指數全數下跌。然台股今日...

分析師：鴻海Q2訂單恐減少

鴻海3月營收月增近六成，符合外資圈預期。分析師認為，度過營收考驗，接下來鴻海發布第1季獲利、第2季展望才是焦點，特別是疫情導致需求疲弱，鴻海可能面臨訂單減少和庫存挑戰。

臺灣5G報酬指數 成分股出列

臺灣證券交易所旗下臺灣指數公司編制、與全球金融數據服務公司FactSet共同冠名的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」（稱「臺灣5G報酬指數」），已於日前發布並計算盤中即時資訊；最新一期的十大成分股，包括台積電（2330）、聯發科等權值股上榜。

證交所線上引資 回響熱

臺灣證券交易所與寬量國際共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上台灣投資說明會，昨（6）日起盛大啟動。活動為期一周，由證交所總經理簡立忠主持開幕典禮揭開序幕，安排我國半導體、傳產及金融業共33家上市櫃公司CEO參與，透過數位平台與全球外資進行馬拉松式會談。

百元IC族群 扮多頭先鋒

台股昨（6）日拉升百點，挑戰上檔月線反壓，盤面類股多有表現，其中，原相（3227）、神盾等百元高價IC股各挾題材，表現強勢，匯聚多方量能，扮演行情推手。

就市論勢／面板、生技股 吸睛

加權指數自2019年8月6日低點10,180點上漲至12,197點，共上漲2,017點，突破2018年高點11,270點，創30年新高...

熱門新聞

高現金殖利率誘人 這些公司吸引外資買超

法人超前部署 台塑四寶成節後領漲台股的破風手

疫情下他「超」前布局 楊應超：手中早就股債各半

救市及疫情多空拉扯 台股持續震盪

鴻海3月營收3476.54億元 月成長59.9％

鴻海3月營收大躍進 跳增六成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。