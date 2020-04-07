無限QE撐反彈 台股站穩十年線

儘管美國上周公布初次領取失業救濟金人數跳升至696萬人，非農就業人數也大減70萬人，壓抑美股四大指數全數下跌。然台股今日在美國期貨電子盤上漲帶動下，開盤5分鐘內上漲逾百點，一度站上9,800關卡；終場收在9,818.74點，上漲155.11點，成交量新台幣1,497.89億元。

根據彭博統計外資資金流向至4/3，新興亞股近一周全數轉為流出，以南韓遭外資賣超18.5億美元最多，其次為印度流出9.9億美元。台股上周小幅流出5.1億美元，與南韓雙雙連續八周遭外資賣超。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國最新初次領取失業金人數再度刷新紀錄，兩周累積新增失業人數逼近千萬人大關。加上3月份非農新增就業人數暴減至70.1萬人，使得美股連3日走跌，周線收黑。而OPEC+原定周一會議延至周四，也為全球市場添入不確定性。

展望台股後市，周俊宏認為，在全球主要央行推出無限量QE，帶動股市反彈，台股站穩十年線，目前往年線10,000點挑戰，預期反彈動能仍在。不過也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

操作上，周俊宏預期台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。選股上，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台(光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，因防疫發起的居家辦公、異地備援等措施，可能引起市場對PC、視訊會議與軟體的需求，亦可多留意。